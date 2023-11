C’è il fim ’Wittgenstein’

Cambio di programma per il prossimo appuntamento di Blow Up dedicato alle intelligenze artificiali. Al posto della serata dedicata a Julian Assange, prevista per venerdì prossimo, con un giorno di anticipo, giovedì, ore 21,15, sempre all’Ospitale del paese alto di Grottammare, ci sarà, la proiezione del film Wittgenstein (1993-2023) di Derek Jarman, tornato nelle sale in versione restaurata a 30 anni dall’uscita. L’evento Assange sarà recuperato in una nuova data da definire con gli ospiti: Stefania Maurizi, Elena Marzano e Riccardo Iacona. Wittgenstein è un’opera formidabile di uno dei più eccentrici registi della storia del cinema, Derek Jarman, che si confronta con uno dei più eccentrici pensatori della storia della filosofia, Ludwig Wittgenstein. Ne viene fuori una biografia anomala e imprevedibile che mescola il passato e il presente degli eventi accaduti al protagonista.