C’è ’Il Medico dei pazzi’

La grande commedia di Eduardo Scarpetta al teatro San Filippo Neri di San Benedetto, con l’Accademia Aifas e la regia di Marco Trionfante. Appuntamento domani, alle ore 21.15, con ’Il Medico dei pazzi’, testo tra i più rappresentati nella storia del teatro comico italiano, anche diventato negli anni ’50 un fortunatissimo film, con protagonista il grande Totò. "Ho scelto di riportarla in scena perché apprezzo molto il suo teatro ironico e allo stesso tempo critico sulla società italiana dell’epoca – spiega il regista Marco Trionfante – Ho voluto portare sul palcoscenico una delle sue opere più divertenti e significative, che mette in scena follie e ipocrisie degli uomini. Per rispettare il testo originale, mantenendo il suo umorismo e originalità, ho studiato il testo, capito le intenzioni dell’autore, le caratteristiche dei personaggi, le sfumature del linguaggio. Per adattare la commedia ai tempi e ai gusti teatrali moderni ho cercato di rendere i personaggi più vicini al pubblico di oggi, senza, però, snaturarne lo spirito. Per divertire e coinvolgere il pubblico, creando un clima di allegria e di complicità con i personaggi, ho lavorato alla valorizzazione delle battute e delle gag del testo originale, aggiungendo anche delle mie integrazioni. Ho sfruttato gli spazi scenici e gli oggetti di scena per creare situazioni visive e sonore. Sono molto soddisfatto del risultato finale, perché credo di aver raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato. Sono grato agli attori e ai collaboratori che hanno reso possibile questo spettacolo. Spero che questa rappresentazione sia per il pubblico un momento di divertimento ma anche di riflessione".

Stefania Mezzina