C’è il raduno internazionale di moto Guzzi

Ha preso il via e terminerà domani, il XXXIX Raduno Internaziknale ufficiale Moto Guzzi. Un ritorno molto atteso dai numerosissimi centauri che arrivano da tutta Europa per partecipare alla tre giorni. Ieri pomeriggio il gruppo ha effettuato un tour libero dell’Abruzzo, per poi ritrovarsi presso il Geko MotoGuzzi Village, per una serata di aggregazione. Oggi appuntamento in piazza Giorgini dalle ore 10, alle 16 partenza per la visita guidata di Offida, con visita della città e degustazione presso l’Eniteca Regionale delle Marche e in serata ancora al Geko MotoGuzzi Viklage.

Domani ancora appuntamento in piazza Giorgini, partenza per il Torrione, al Paese Alto con guida guidata all’interno della torre e degustazione organizzata dall’associazione Amici del Paese alto, rientro rombante con parata finale sul lungomare e premiazione dei vari gruppi presso la Rotonda Giorgini. La conclusione al Ristorante Solano Jonathan Beach. Il raduno è organizzato dalla Moto Guzzi World Club in collaborazione con la concessionaria Simonelli di Guido e Gianfranco Ranalli, con il patrocinio del comune di San Benedetto e di Offida, dei comuni di Sant’Omero e di Civitella del Tronto. Si tratta, dunque, di un ritorno molto atteso, con centauri che ogni anno, prima del covid, tornavano sul territorio, da ogni parte di Italia e dall’estero.

Stefania Mezzina