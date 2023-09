C’è il teatro amatoriale Tempo di Festival a Offida

Prenderà il via il 23 settembre per terminare l’8 dicembre il Festival nazionale di teatro amatoriale Città di Offida 2023, che si terrà nello splendido teatro Serpente Aureo. "Quando abbiamo immaginato la 7ª edizione del Festival – ha dichiarato il presidente Mauro Moretti, che ha ereditato il ruolo di Piero Petrocchi – avevamo in mente un grande investimento di risorse umane e materiali con lo scopo di consolidare il Festival nell’olimpo delle manifestazioni più prestigiose sul territorio nazionale. La sfida è iniziata quindi proponendo un bando che offriva alle Compagnie un sistema più semplice, il risultato è stato evidente con ben 125 opere iscritte tutte di qualità davvero altissima, che ci ha consentito di selezionare un cartellone molto interessante". Si inizierà sabato 23 settembre, alle 21.15 con quelli di Futura teatro di Firenze che proporranno "Presentazione occasionale". Sabato 7 ottobre sempre alle 21.15 sarà il turno dell’Accademia dei Riuniti di Umbertide che farà ridere con la divertentissima commedia di Ray e Michael Cooney: "Tom, Dick e Harry". Sabato 14 ottobre, alle 21.15 il Teatro dei Dioscuri di Campagna porterà in scena una deliziosa versione del grande classico di Eduardo De Filippo "Uomo e Galantuomo". Mentre "Ferdinando" di Annibale Ruccello sarà in scena domenica 29 ottobre, alle 17.15 con la compagnia di Bisceglie "Qui ed Ora". Domenica 5 novembre, alle 17.15 la compagnia Teatro Impiria di Verona presenterà "Bon Mariage", un sublime classico in costume. Domenica 19 novembre, alle 17.15, La Bottega dei Rebardò di Roma regalerà il pluripremiato "Ben Hur". Chiuderà la kermesse la compagnia Teatro delle Forchette di Forlì, sabato 25 novembre, alle 21.15 con un poderoso "Macbeth" di William Shakespeare, ultima opera in concorso. Per i palati raffinati il grande teatro non finisce, infatti in occasione della serata di premiazione di venerdì 8 dicembre, alle 17.15, il Teatro di Sabbia di Vicenza proporrà fuori concorso il divertente capolavoro di Aldo Nicolaj "Killer". Il sindaco Luigi Massa ha sottolineato il valore sociale e culturale dell’evento e che da due anni è stato riconosciuto fra i Festival più importanti del territorio. Il costo degli ingressi è di 9 euro, ridotto 6 euro, l’abbonamento agli otto spettacoli è di 45 euro. Info e prevendita: 0736.888616 333.4358929.