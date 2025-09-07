C’è il ’Trofeo Manuela Sgattoni’. È il giorno della straregata sociale

La ventottesima edizione della Straregata Sociale, ’Trofeo Manuela Sgattoni’, si disputerà oggi con partenza alle ore 11.30 nello specchio di mare antistante il porto di San Benedetto del Tronto. Al termine della Veleggiata, alle ore 14.30, verrà aperta la zona ristoro a fianco della segreteria ed alle 16 si svolgeranno le premiazioni. La giornata velica terminerà con l’estrazione della Stralotteria. "La Straregata sociale – dice il presidente del Circolo Nautico Sambenedettese, Igor Baiocchi – rappresenta per il nostro circolo un momento aggregativo di estrema importanza. Innanzitutto, perché è l’occasione per ricordare Manuela Sgattoni, la cui persona è sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri e poi perché sarà anche l’occasione per festeggiare i tanti successi dei nostri giovani atleti".

Ne La Sfida, XXV Memorial Massimo De Nardis, Open Fipsas Drifting Big Game International Challenge, evento di qualificazione per il Campionato Italiano di Pesca in drifting del 2026, organizzata dal Cns, circa 30 imbarcazioni, provenienti da diverse regioni d’Italia, si sono contese il titolo sul campo gara, posto a circa 15 miglia al traverso di San Benedetto, nell’unica giornata di domenica 31 agosto, terminata con aperitivo finale e premiazioni, essendo stata annullata quella in programma il giorno precedente causa maltempo.

"Anche domenica le condizioni meteorologiche erano simili a quelle del giorno prima – ha dichiarato il responsabile Pesca del Cns Giacomo Forti – per cui è stato particolarmente impegnativo gareggiare in quel modo, inizialmente con onde di un metro e mezzo/due; poi le condizioni sono gradualmente migliorate e hanno consentito di catturare, per poi rilasciare, più di 50 tonni, oltre a un pesce spada. Una gara memorabile dal punto di vista della cattura". Negli Open Fipsas ha avuto la meglio l’equipaggio The King del Cns, capitanato da Franco Marucci, seguito da Mr. Grey del Circolo Migliori Giulianova e dalla Pecora Nera degli Amici del Mare Ancona; quest’ultima si è poi imposta nella gara a coppie de La Sfida, assieme all’equipaggio Rumba; 2’ posto per Mr. Grey/Blu Marlyn e 3’ per The King/Lestofante. Rupes del Circolo Le Saline Pescara, capitanata da Andrea Rossi, infine, si è aggiudicato il Trofeo Suzuki, main sponsor dell’evento della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

Stefania Mezzina