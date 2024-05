C’è il via libera ai cavalli. Quintana: le visite sono ok

Tutti abili e arruolabili i primi 19 cavalli, dei 26 complessivi, che ieri sono stati sottoposti alle visite svolte, al campo Squarcia, dall’equipe della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo, a due mesi dalla Quintana del prossimo 13 luglio. Gli altri sette, ovvero quelli dei sestieri di Sant’Emidio e Porta Tufilla, verranno valutati questa mattina. Il primo sestiere a portare a visita le cavalcature è stato quello di Porta Romana. I rossoazzurri hanno optato per quattro purosangue: Magic Strike di nove anni (campione uscente, con cui Lorenzo Melosso vinse l’anno scorso ad agosto), Aethos sempre di nove, Clarabella di sei e Lo Zingaro di otto anni. Poi è stata la volta della Piazzarola con sei cavalcature, tutti purosangue: Matti Miller e Piccola Greta di otto anni, Lonely Dreamer di cinque, L’Incanto di sette, Aravasava di otto anni e Danea di cinque. Il sestiere di Porta Maggiore, invece, ha sottoposto ai test quattro purosangue: Adivinadora di otto anni, Magica Wanda di nove, Time di sei e Hartswell di dieci anni. Infine, è stata la volta di Porta Solestà, che ha deciso di portare a visita quattro purosangue e un anglo arabo sardo. Si tratta di Katy Way (di nove anni, in sella al quale il campionissimo Luca Innocenzi vinse nell’agosto del 2022 e nel luglio del 2023), della storica Love Story (di quindici anni, con cui il cavaliere trionfò tre volte nell’agosto 2018, luglio 2019 e luglio 2021), Aube Boreale e ‘Cima at Work’ (entrambi di sette anni) e la mezzosangue Tajika (di dodici anni). Questa sera torneranno protagonisti anche i cavalieri: dalle 21, infatti, al campo dei giochi andrà in scena un allenamento a porte aperte, con i cavalieri che si alterneranno in pista per testare il terreno e per provare le varie cavalcature. Sarà un primo assaggio di Quintana, in attesa delle prove ufficiali e cronometrate che invece sono in programma il 19 giugno.

Nel frattempo, il primo giugno tutti avranno un’occasione unica: vivere lo Squarcia come mai accaduto prima: si svolgerà, infatti, la ‘Notte dei Colori’. L’evento, che per quest’anno sostituirà la kermesse ‘Sestieri all’erta’, sarà ad ingresso libero e gratuito. Una novità introdotta per il Settantennale della Quintana, che coinvolgerà i giovani e le famiglie. I ragazzi di tutti i sestieri collaboreranno, dalle 17, per dipingere lo spazio antistante la gradinata nord del campo dei giochi. La serata proseguirà con gli stand gastronomici, il concerto de ‘I Pupazzi’ e il ‘Silent Party’.

Matteo Porfiri