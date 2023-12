C’è il via libera al bilancio: "Iniziamo bene il 2024"

Approvato il bilancio di previsione 2024-2026. L’annata dell’amministrazione Fioravanti si conclude con il consiglio comunale andato in scena ieri mattina nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani. All’inizio dell’assemblea è stato rispetto un minuto di silenzio per le quattro vittime del terribile incidente di Urbino. Nell’occasione poi l’Arengo ha provveduto a dare il via libera al rendiconto finanziario relativo al prossimo triennio. "Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti con impegno, coordinazione e spirito di collaborazione – commenta il sindaco –. Questo ci ha permesso, per la prima volta nella storia amministrativa cittadina, di approvare il bilancio di previsione prima della fine dell’anno. La tempestività che abbiamo mostrato con questo atto permetterà alla macchina amministrativa di lavorare a pieno regime fin dal primo giorno del nuovo anno. Siamo riusciti a dare un forte segnale di credibilità e trasparenza del nostro Comune. E ciò testimonia che la volontà di questa amministrazione è sicuramente quella di continuare a correre spedita verso il raggiungimento dei numerosi obiettivi che ci attendono".

A spiegare l’ultimo bilancio di previsione di questa consiliatura è stato l’assessore Dario Corradetti. Nel dato legato alle somme ci sono circa 110 milioni di euro movimentati tra entrate e uscite. "Abbiamo lavorato assiduamente per riuscire ad approvare il bilancio di previsione entro la fine del 2023. Un risultato di cui siamo orgogliosi, perché consentirà di non arrestare neppure per un giorno il lavoro del nostro Comune. In questo modo, continueremo a rispondere con tempestività alle esigenze della comunità ascolana, garantendo stabilità finanziaria all’Ente e attuando una pianificazione strategica a breve-medio e lungo periodo che consentirà di programmare le sfide future con una sempre più efficace gestione delle nostre risorse". Nel corso della seduta si è approvati anche la nota di aggiornamento al Dup (documento unico di programmazione) nonché al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Un rendiconto non in grado di produrre il gradimento dei consiglieri di opposizione. "Vedo che si continuano a fare tanti proclami – il commento di Massimo Speri (Ascolto&Partecipazione) –. Va bene la riqualificazione degli edifici, l’housing sociale e l’impianto sui Monti Gemelli. Credo però che una città debba avere un respiro un po’ più ampio". Nel corso della seduta si è approvati anche la nota di aggiornamento al Dup (Documento unico di programmazione) nonché al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

mas.mar.