C’è JazzAp tra Monsampolo e Acquasanta

Doppio appuntamento con JazzAp questo fine settimana. Sabato alle 21.30 in Piazza Roma a Monsampolo del Tronto ci sarà il concerto di Nino Buonocore, artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz con una band d’eccezione. Il quartetto base è formato da Nino Buonocore alla chitarra e alla voce, Alfonso Deidda al pianoforte, Antonio de Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Special guests ai fiati: Max Ionata al sax e Flavio Boltro alla tromba. Brani di repertorio quali "Scrivimi", "Rosanna" (Sanremo 1987) e "Abitudini" solo per citarne alcuni, ormai divenuti classici della musica italiana, vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz. Domenica invece alle 20.30 toccherà al duo Kobylinski e Truffaz a Borgo San Gregorio di Acquasanta Terme. Il francese Erik Truffaz è uno dei grandi trombetti jazz del nostro tempo ed è considerato il successore di Miles Davis, soprattutto per la sua diversità artistica. La collaborazione con il pianista e compositore polacco Krzystof Kobylinski è connotana da uno straordinario interplay. Nel 1997 hanno pubblicato l’album di debutto per la Blue Note. Il duo ha tratto ispirazione dai concerti al Blue Note Club di Londra, un tempio del drum & bass, e ha composto in tour durante i numerosi soundcheck, nei vari momenti di improvvisazione. Krzystof Kobylinski, che ha avuto successo anche come compositore di musica sinfonica orchestrale, anche come improvvisatore, riesce a mettere insieme nelle sue composizioni le profonde melodie dell’Europa orientale, scritte per la stella della tromba francese, Erik Truffaz. Dalle 20.30 sarà allestito un punto ristoro nel Borgo di San Gregorio dove poter anche mangiare.

v.r.