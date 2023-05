C’è la ’Castorano Wine Walk’

Domenica 18 giugno a Castorano si terrà la passeggiata enogastronomica ’Castorano Wine Walk’. Dalle ore 10.30 i partecipanti potranno trascorrere momenti di convivialità immersi nella natura tra sei degustazioni in cantina e sei degustazioni street food. Le cantine saranno raggiunte a piedi partendo dal centro storico del paese tra tracciati campestri, piccoli sentieri e strade bianche. Gli artigiani del vino che si metteranno a disposizione dell’evento sono: Irene Cameli, Giada Girolami, Clara Marcelli, Maria Letizia Allevi, Walter Mattoni e Il Crinale. Per lo stree food saranno presenti ‘L’assalto ai forni’, ‘Zunica 1880’, ‘Antico Caffè Soriano’, ‘Frittomisto Lab’, ‘Forno di Pio’, ‘Cucina Snob’, ‘Agriturismo Il Gigante’, ‘Tama Caffè’, ‘Ditta Meletti Silvio’. I posti per l’evento sono limitati, per informazioni e prenotazioni i numeri da contattare sono 3347581124 Vittoria, 3469689324 Fabrizio, 3479105778 Daniela.