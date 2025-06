C’è la festa a Monticelli. Stasera concerto di Scanu

Fine settimana tutto dedicato alla conclusione della XLIV Festa di Monticelli, organizzata dalle parrocchie di San Simone e Giuda e San Giovanni Evangelista. Due gli appuntamenti clou: questa sera con il concerto di Valerio Scanu e domani con il concerto de ‘Il Giardino dei Semplici’.

La giornata di oggi si aprirà alle 17 con la gara di Tiro con l’arco e la premiazione della XLIII Gara di pittura estemporanea ’Enrico Romandini’ a cui hanno partecipato tantissimi bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria e ragazzi della Scuola secondaria di primo grado. In serata, alle 21.30 circa, il concerto di Valerio Scanu, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, che torna sul palco con il nuovo tour, pronto a far emozionare i suoi fan con la sua voce inconfondibile e il suo carisma unico per celebrare i suoi trionfi e le sue hit più amate. Due ore di concerto, accompagnato dalla sua band: William Buca (Chitarra), Elio De Pasquale (Pianoforte/Tastiere) e Francesco Lattorre (Batteria).

Domani si inizierà al mattino con la sfilata dei trattori d’epoca, che giungeranno anche dal vicino Abruzzo, e sfileranno per le vie del quartiere. Alle 15.30, nel campetto parrocchiale, il XVI Gran Premio dei Somari ’Monticelli’ e, a seguire, la premiazione. Infine, in serata, il concerto dello storico gruppo ‘Il giardino dei Semplici’, una delle realtà più longeve del panorama della musica italiana. Miele, M’innamorai, Concerto in la minore, Tu ca Nun chiagne, Vai, Una storia, Angela, Tamburino sono i loro pezzi di maggiore risonanza.

Durante tutto il periodo della Festa resteranno aperti: lo stand della XXVIII Sagra del Baccalà che propone anche arrosticini, panini con salsiccia, crispelle e bibite alla spina, la pesca di Beneficenza, il gioco ’Ok… l’altezza è giusta!’ e la lotteria, con ben 10 premi, che verrà estratta domani alle ore 23.45.

Appendice di qualità, martedì 3 giugno con l’Anteas, l’associazione ’Koete’, il Cinecircolo ’Don Mauro-nel corso del tempo’, l’associazione di promozione sociale ’La Corolla’ e la parrocchia di SS.Simone e Giuda che presenteranno alle ore 18.30 nella sala della Comunità della Parrocchia, il cartone animato ’Oltre le porte…..un ponte sospeso sul tempo’, realizzato dai ragazzi dell’Isc ‘Don Giussani’. La sera, alle 21, si recupererà ‘La Corrida-Dilettanti allo sbaraglio’ presentata da Marco Regnicoli.

Valerio Rosa