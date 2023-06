C’è la festa di Sant’Antonio

Al via la festa di Sant’Antonio da Padova a Villa Sant’Antonio. I festeggiamenti partiranno il 9 e termineranno l’11 giugno. Il programma prevede venerdì alle 17.30 apertura area bimbi, alle 20.15 esibizione della scuola di danza ‘L’Akkademia delle fate’, alle 21.15 esibizione di Cuore d’Italia band. Sabato, alle 17.30 apertura area bimbi, 20.45 proiezione finale Champions League in teatrino, alle 21.15 esibizione di Vizi e Virtù, mentre domenica, alle 20, spettacolo di magia con Mago Juan, alle 21.15 Zigà world music. Gli organizzatori promettono tanto divertimento per tutti, ma anche gustosi piatti: primi sfiziosi a base di ceci e porcini, norcina, arrabbiata, coniglio alla cacciatora, arrosticini, patatine fritte e olive all’ascolana.