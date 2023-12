C’è la fiera di Natale. Centro invaso dagli stand

È il giorno della Fiera di Natale, oggi, ad Ascoli. Da questa mattina fino a stasera alle 20, il cuore delle ‘cento torri’ sarà invaso dagli oltre duecento ambulanti che prenderanno parte al tradizionale appuntamento natalizio nel capoluogo Piceno. Le bancarelle saranno dislocate in piazza del Popolo, corso Trento e Trieste, lungo Tronto, via Sacconi, in un tratto di corso Vittorio Emanuele, in viale De Gasperi, in via Ceci, in via D’Ancaria, in via del Trivio e in via XX Settembre. Gli stand con prodotti alimentari si potranno trovare nella zona di piazza Roma e di Largo Crivelli. Al chiostro di San Francesco, invece, ci saranno gli hobbisti, gli artigiani e i produttori agricoli. Le proposte saranno come sempre le più svariate.