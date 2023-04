C’è la fiera ’Madonna della Pace’

Con una formula rinnovata torna la Fiera ’Madonna della Pace’. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione culturale 17festival, si terrà per tutta la giornata di domenica 7 maggio a Centobuchi. Come consueto, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera a propria con stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti. Le novità saranno in piazza dell’Unità dove, dalle ore 10, ci saranno tanti giochi e laboratori per grandi e piccini. Oltre ai giochi interattivi in legno del Ludobus e al truccabimbi con palloncini di Pippi Animazioni, sarà possibile partecipare ai laboratori di intreccio e cesteria e realizzazione di vasetti d’argilla. Non mancherà un tocco d’arte con l’esposizione di quadri a cura dell’associazione Officina San Giacomo e dello spaziomOHOc di Nazareno Luciani e una speciale infiorata in onore della Madonna della Pace realizzata dall’artista Sabrina Tromba.