C’è la firma, Zannori cavaliere di Porta Tufilla

Mancava soltanto la firma sul contratto. E’ adesso è arrivata. Come annunciato in anteprima dal Carlino già nel novembre scorso, Mattia Zannori è il nuovo cavaliere di Porta Tufilla. "Il comitato di sestiere comunica di aver ufficializzato il rapporto di collaborazione con il cavaliere umbro Mattia Zannori – si legge, infatti, nella nota ufficiale dei rossoneri –, a cui verrà affidata la lancia rossonera per le prossime tenzoni quintanare. Il cavaliere di San Gemini, in questa nuova avventura, si avvarrà della collaborazione tecnica di Massimo Gubbini, che rimane nello staff di scuderia del sestiere".

Per Zannori, reduce dalla straordinaria vittoria alla Quintana di Foligno dello scorso settembre, che indubbiamente ha rappresentato il successo più importante della sua carriera, si tratta di una sorta di rinascita. Lo scorso agosto aveva sostituito in extremis Lorenzo Savini a Porta Maggiore, ma la sua fu una giostra da dimenticare. D’Altronde ebbe meno di una settimana per prepararla.

Nell’accordo con il sestiere neroverde era previsto che, dopo la Quintana, gli venisse rilasciato il ‘nulla osta’, indispensabile per potersi eventualmente accordare con qualcun altro. E l’occasione gli è stata data da Porta Tufilla. Il trentenne di San Gemini ha già corso undici Quintane, andando vicinissimo alla vittoria nel 2019.

Matteo Porfiri