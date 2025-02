C’è la giornata dell’epilessia

Grottammare aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia e, dunque, nella serata di domani, lunedì, l’atrio di Palazzo Ravenna tornerà a colorarsi di viola. Un gesto simbolico per sensibilizzare la comunità e testimoniare la vicinanza a chi convive con questa patologia neurologica, spesso causa di isolamento sociale, difficoltà nelle relazioni affettive e ostacoli nel mondo del lavoro. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l’epilessia colpisce oltre 50 milioni di persone nel mondo; in Europa, si stima che ne siano affette circa 6 milioni, mentre in Italia il numero si aggira tra 500 e 600 mila. Ancora oggi, molte persone credono erroneamente che si tratti di una malattia mentale o che sia sempre di origine genetica, alimentando discriminazione e isolamento. Spesso chi ne soffre tende a nascondere la propria condizione, riducendo le possibilità di accesso alle cure.