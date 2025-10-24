C’è la ’Mezza di Ascoli’

La Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Palazzo Arengo ha ospitato la presentazione della ‘Mezza Maratona di Ascoli Piceno’ in programma domenica 26 ottobre con partenza alle ore 9 da Acquasanta Terme e arrivo in Piazza Arringo. Presenti l’assessore allo sport Nico Stallone e la consigliera comunale Maria Antonietta Cesari tra l’altro anche presidente della società sportiva ‘Picchiorunning’ che ha organizzato l’evento. La gara sarà valida anche come la tappa del campionato regionale. "Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore Stallone – grazie all’impegno della Picchiorunning la manifestazione è cresciuta col contributo dell’associazione. Ascoli in queste discipline può vantare una tradizione pazzesca. Questa città ha tatuato sulla pelle il titolo di Città Europea dello Sport. Parteciperanno atleti fortissimi come Giorgio Calcaterra, tre volte Campione del Mondo della 100km ultramaratona e 11 volte vincitore del ‘Passatore’, il vincitore della scorsa edizione, l’ascolano Stefano Massimi, che si è imposto nell’edizione 2024 con il tempo di 1:03:43 e nel 2021 con 1:05:45 e poi Denis Curzi olimpionico di San Benedetto dei Carabinieri. A tal proposito, faccio un ringraziamento particolare anche alla Questura e alla polizia locale perché poi domenica ci sarà anche il derby di calcio e sarà una giornata impegnativa. Ci saranno 500 partecipanti e quindi aspettiamo circa duemila persone". Soddisfatta anche Etta Cesari, presidente della Picchiorunning: "Siamo riusciti a fare questi due eventi, ora confidiamo nel meteo. Abbiamo realizzato una medaglia speciale per omaggiare Ascoli come Città Europea dello Sport. Avremo numerosi gruppi di atleti che arriveranno anche da fuori regione e dall’estero. Ai nastri di partenza ci sarà anche il sindaco Marco Fioravanti".

La gara si svolgerà, come da regolamento omologato Fidal, su un percorso di 21,097 km, che collega Acquasanta Terme ad Ascoli Piceno, lungo la vecchia Salaria. Ci saranno 4 ristori, uno ogni 5 km, dove gli atleti potranno rifocillarsi con acqua, sali, frutta fresca e frutta secca. L’ingresso ad Ascoli avverrà da Porta Romana poi i corridori proseguiranno lungo Corso Mazzini, in Piazza del Popolo e da via Bonaccorsi arriveranno al traguardo di Piazza Arringo. Gli atleti si ritroveranno in viale De Gasperi di fronte all’Hotel Gioli alle ore 7.30 e saranno trasferiti ad Acquasanta Terme tramite bus navetta gratuiti messi a disposizione dall’organizzazione. La gara prenderà il via alle 9 con le premiazioni previste intorno alle ore 11.30.

Valerio Rosa