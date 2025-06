C’è la ‘Porta della Speranza’

Martedì 10 giugno si aprirà una nuova ‘Porta della Speranza’. L’evento è stato presentato dal vescovo Gianpiero Palmieri, affiancato da Daniela Valentini, direttrice della Casa Circondariale di Marino del Tronto, da Giorgio Rocchi, direttore della Caritas Diocesana e da Don Giampiero Cinelli responsabile della comunicazione della Diocesi. La ‘Porta della Speranza’ si aprirà infatti sulla realtà carceraria con due eventi dedicati al tema della giustizia: due appuntamenti distinti ma complementari. Il primo sarà il convegno ’Giustizia e Speranza – Carcere e Territorio’ che si terrà a partire dalle 9 all’interno della Casa Circondariale Marino del Tronto e il secondo sempre dalle 9 sarà invece l’XI Meeting Nazionale dei Giornalisti dal titolo ’Disarmare le parole’ che si terrà nella Sala della Comunità Parrocchia Ss. Simone e Giuda. Qui intorno a mezzogiorno arriveranno anche i relatori presenti al Supercarcere di Marino del Tronto per relazionare sul dibattito appena concluso.

L’ospite d’eccezione sarà il Cardinale Matteo Maria Zuppi da tempo molto vicino alle problematiche delle realtà carcerarie. Il convegno diretto a giornalisti, avvocati e commercialisti rilascerà anche crediti formativi e vedrà la presenza dell’ex Ministro Giulio Tremonti. "Sono iniziative che la Chiesa e le parrocchie portano avanti per segnalare alcune situazioni del territorio – ha dichiarato il vescovo Palmieri – Questa del carcere nasce per le persone che stanno scontando un percorso per riappropriarsi di una speranza. Un carcere che vive diverse difficoltà che noi vogliamo mettere al centro di una riflessione comune. Collegato a questo evento come detto c’è il Meeting Nazionale dei Giornalisti con ospite il Cardinale Zuppi. Parleremo quindi anche della misura prevista nell’anno Giubilare ovvero la possibile scarcerazione di chi ha commesso reati minori anche per alleggerire il peso del sovraffollamento carcerario". Sul tema è intervenuta anche la direttrice Valentini. "Questo convegno arriva in un momento propizio – ha ammesso – E’ un onore farvi entrare nel nostro istituto per accertare le condizioni attuali. Sovraffollamento e problematiche psichiatriche sono i temi di attualità e che ci sono stati riversati senza alcun supporto e formazione del personale".

Valerio Rosa