C’è la presentazione di ’Non esisto’

In occasione della mostra ‘Tra luci e ombre: tracce di vita dal carcere’ al Forte Malatesta, domani la libreria Rinascita ospita la presentazione del libro ‘Non esisto’ con l’autore Alberto Schiavone e la partecipazione di Lucia Di Feliciantonio, direttrice della Casa circondariale di Pescara. La presentazione ad ingresso libero si svolgerà dalle 18, ma per chi vorrà è prevista una visita guidata all’esposizione al Forte Malatesta a partire dalle 17 con ingresso ridotto a 4 euro. Una occasione preziosa per unire parole e immagini che in modalità diverse raccontano l’esperienza carceraria.