C’è la rassegna ‘Ben-essere Ascoli’: sono tre giorni tra natura e cultura

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione di ‘Ben-essere Ascoli’: tre giorni all’insegna della natura e della cultura da venerdì 10 fino a domenica 12 gennaio. Presenti gli assessori alle pari opportunità Annagrazia Di Nicola, all’ambiente Attilio Lattanzi e allo sport Nico Stallone, il direttore generale dell’Ast Ascoli, Nicoletta Natalini, Angelo Spadea per le associazioni Mad Events e Young Power, e tutti i rappresentanti delle altre realtà coinvolte nel progetto. "Lavorando in collaborazione con tante realtà – ha dichiarato la Di Nicola – siamo riusciti a organizzare un programma ricco di appuntamenti, con attività che possono sembrare distanti tra loro, ma che sono legate dal concetto di benessere". Soddisfatto l’assessore Lattanzi: "La città può diventare davvero un simbolo del benessere. Quello di questo weekend è soltanto il primo evento di un progetto molto più ampio a cui stiamo lavorando da mesi".

Si partirà venerdì alle 21 al Foyer del teatro Ventidio Basso con il concerto per pianoforte e violoncello degli artisti Lorenzo Forlini e Tecla Benedetto. Sabato 11 si inizierà alle ore 8.30 nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani con la ‘Lezione di yoga’ a cura di Beatrice Incaini. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 in Piazza del Popolo si parlerà di prevenzione tumori in collaborazione con la Lilt Siena presieduta da Gaia Tancredi, Lilt e Ast Ascoli. Alle 10.30 sempre in Piazza del Popolo, ci sarà il ‘Patto di amicizia’ Fiab Ascoli e Lilt Siena. Nel pomeriggio alle 15 nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, è in programma la ‘Conferenza oncologica integrata’ a cura del dottor Massimiliano Scapecchi. Alle 15.45 via al Tour cittadino di NordicWalking con Valentina Carradori e le Acli. Alle 16 nella Bottega del Terzo Settore ci saranno laboratori dinamici (cosmetica, startup, sport, alimentazione) e mezz’ora dopo nel Museo Arte della Ceramica, si parlerà del ‘Mastro Vasaio’: un laboratorio di manipolazione dell’argilla riservato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Alle 18 nella Sala della Ragione sono in programma ‘Attività di Equilibrio’ con l’esperienza delle campane tibetane curata dall’Associazione Ascolux. L’evento ‘Ben-Essere Ascoli’ proseguirà poi domenica 12 gennaio alle ore 10, con la visita guidata ai giardini nascosti curata dall’Associazione EventDom, alle 10.30 Tour in bicicletta per Ascoli con la Fiab e conclusione alle ore 17 con il ‘Party letterario’ alla Libreria Rinascita seguito nella Sala della Ragione da una degustazione dell’infuso ‘Crivelli’s Flavour’ a cura dei Musei Civici di Ascoli.

Valerio Rosa