C’è la rassegna corale internazionale. Belvedere Piceno

La città di Ripatransone si prepara ad accogliere la 41esima ‘Rassegna Corale Internazionale Belvedere del Piceno’. Si tratta di uno degli appuntamenti più longevi e significativi dedicati alla musica corale, promosso dall’Associazione Corale ‘Madonna di San Giovanni’ APS nell’ambito dell’intervento PartecipAzione Corale, realizzato all’interno del progetto Ripatransone Community Hub del Comune di Ripatransone.

La rassegna si svolgerà nel primo weekend di ottobre, il 4 e 5 e vedrà la partecipazione di cori provenienti dall’Italia e dalla Grecia, confermando la vocazione della città come luogo di incontro, scambio culturale e valorizzazione delle tradizioni musicali.

Sabato 4 alle ore 21 nella Chiesa di San Giovanni detta della morte, si terrà il concerto del Coro Aretousa di Sitia (Creta, Grecia), con introduzione a cura della Corale Madonna di San Giovanni di Ripatransone.

Domenica 5 alle ore 16 nel Teatro Mercantini Rassegna Corale Internazionale con la partecipazione di: Gruppo Giovani della Corale ‘Madonna di San Giovanni; Corale ‘Madonna di San Giovanni’ (Ripatransone); Ensemble Vocale ‘Essenza’ (Agugliano); Coro Aretousa di Sitia (Creta, Grecia).

L’ingresso agli eventi è libero.