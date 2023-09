C’è la seconda edizione di ‘Tractor to Music’ grazie all’associazione ‘Lo matto non se cura’

Prenderà il via domani con inizio alle 16 al bar ristorante ‘La Scampagnata’ di Piane di Monteverde frazione di Montegiorgio, la seconda edizione di ‘Tractor to Music’. La manifestazione ha preso il via un anno fa grazie alla dedizione dell’associazione ‘Lo matto non se cura’, in collaborazione con la proprietà del ristorante con l’idea di diverso rispetto alla rievocazione ‘La Festa della Trebbiatura’, organizzata sempre dall’associazione ma rivolta alle antiche tradizioni, proponendo qualcosa di nuovo e divertente per coinvolgere le nuove generazioni impegnate nel settore agricolo, infatti, negli ultimi anni molti giovani si sono avvicinati a questo mondo. La manifestazione inizierà alle 16 con il ritrovo di trattori e macchine agricole di ultima generazione, ci sarà un piccolo giro turistico quindi una cena degustazione accompagnata da musica anni ’70, ’80 e ’90 oltre a giochi e animazione.