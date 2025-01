C’è la stretta sul ’food’: "Ci sono troppe attività, arriva un regolamento per limitare le aperture"

Stop ai locali enogastronomici nelle vie principali della città, supporto ai neo commercianti e un premio a chi "ha resistito fino ad ora". L’assessore al Commercio, Laura Trontini, commenta la situazione del Piceno tra negozi che chiudono e bar che aprono.

Assessore, com’è andato il 2024?

"Io sono in carica da sei mesi e in questa prima fase ci siamo focalizzati su vari incontri con i commercianti e le associazioni. Quindi abbiamo cercato inizialmente di ascoltare, di fare un punto della situazione per cercare di attuare delle strategie mirate soprattutto per ciò che riguarda il centro storico ovvero il luogo dove le attività sono più in difficoltà. Per esempio, nel periodo natalizio abbiamo attivato insieme al sindaco la riduzione dei costi dei parcheggi con una diminuzione del cinquanta per cento del ticket nelle domeniche invernali. Poi, la UAP ci ha proposto di attuare il loro progetto ‘baby parking’. Infatti, dal 7 dicembre al 7 gennaio, i genitori hanno la possibilità di far partecipare gratuitamente i loro figli, di età compresa tra 13 e 12 anni, alle attività del centro sintonia in piazza San Tommaso, che si svolgono dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30, per poter fare acquisti in centro nel periodo natalizi. Per usufruire del servizio è necessario esibire lo scontrino di una spesa nei negozi ascolani, anche cumulativa, di minimo 30 euro. Abbiamo lavorato anche per riattivare la filodiffusione. Abbiamo fatto degli incontri anche per il centro commerciale naturale: una nuova piattaforma con un’app per creare diciamo questa sinergia tra tutte le attività del centro storico e realizzando una rete dove ogni negozio può autonomamente inserire le proprie iniziative".

Sarà questa nuova rete digitale la novità più grande del 2025?

"No, insieme al sindaco e agli uffici stiamo elaborando un regolamento per limitare, per un periodo determinato, l’apertura dei locali enogastronomici. L’idea nasce perché in alcune zone, in primis le due piazze principali e qualche via limitrofa, i locali e i bar hanno saturato il mercato. Ora lì ci sono veramente tantissime attività e quindi, con il regolamento, miriamo a limitare le nuove aperture per un periodo determinato: questa penso sia la novità più importante che stiamo realizzando".

Si tratta quindi di un vero e proprio blocco ai food?

"Limitiamo solo le nuove aperture in alcune zone delimitate, pensiamo alle due piazze e alle vie principali dove ci sono già tanti locali. È una limitazione per un tempo determinato. Ad oggi stiamo studiando la fase sperimentale e spero che entro febbraio riusciremo a postarla in Giunta e poi in Consiglio Comunale".

E a livello di supporto ai commercianti, avete in programma qualcosa?

"Anche qui ci stiamo lavorando e abbiamo fatto già degli incontri. Dobbiamo però trovare le risorse per poter favorire le nuove aperture ma anche premiare chi ha resistito".

Arrivano i saldi, cosa ci si aspetta?

"Al momento ci atteniamo alle linee guida: partiranno domani in base alle regole regionali. C’è stata una proposta di un’attività commerciale, poi sposata anche dalla UAP, ma la stiamo elaborando per i saldi estivi per organizzarci meglio. Siamo fieri della sinergia tra commercianti e l’amministrazione comunale: c’è stato un bellissimo dialogo".

Ottavia Firmani