C’è la Tosca in piazza del Popolo. Sarà una serata di grande lirica. Gli artisti locali dominano il cast

È la grande notte della Tosca. L’opera capolavoro di Giacomo Puccini sarà la grande protagonista della serata in Piazza del Popolo. Ci sono ancora alcuni biglietti disponibili dei 1.900 posti a sedere che sono stati previsti nel salotto ascolano al prezzo di 50, 35 e 25 euro e potranno essere acquistati sia online tramite il circuito Vivaticket che nella biglietteria del Teatro sempre in piazza del Popolo, straordinariamente aperta fino a poche ore dallo spettacolo nonostante la chiusura per ferie. L’ingresso sarà dalla rua vicino al Caffè Meletti. Insomma, sarà una serata dalle grandi emozioni sia per il talento dei protagonisti, sia per l’eccezionale scenografia installata a due passi dalla Basilica di San Francesco. Una ‘Tosca’ che per l’occasione avrà un cast formato quasi interamente da artisti locali. Undici anni dopo la ’Carmen’, piazza del Popolo tornerà così ad ospitare la lirica, fiore all’occhiello di un calendario estivo ricco di proposte.

La produzione è della ’Solti snc’ di Ermanno Fasano e della ’Opera e Concerti srl’, che proporranno uno spettacolo in cui i protagonisti saranno una coppia molto cara al pubblico locale: il baritono ascolano Vittorio Vitelli, nel ruolo del cattivo Barone Scarpia, e sua moglie, il soprano Iano Tamar, nel ruolo della protagonista Floria Tosca, la cantante contesa. Ad esclusione di Mario Cavaradossi, interpretato dal tenore abruzzese Riccardo Della Sciucca, tutto il cast è ascolano e di indiscussa qualità. Provengono dal Coro Ventidio Basso Alessio De Vecchis (Cesare Angelotti), Stefano Fagioli (Sciarrone) e Davide Filipponi (un carceriere), ai quali si aggiungono i professionisti esterni Francesco Marchetti (Spoletta) e Gianluca Lentini (Il sagrestano). Il pastorello è interpretato da Enrico Maria Desideri. L’Orchestra è quella del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal maestro Mario Menicagli. Regia di Guido Zamora. Oltre al Coro Ventidio Basso, diretto dal maestro Pasquale Veleno, sarà in scena anche il Coro delle voci bianche ’La Corolla/Spontini’ diretto dal maestro Mario Giorgi. Pianista accompagnatore Cesare Catani. Uno spettacolo davvero da non perdere.

