C’è l’asta per Inglese: lo vogliono. Sampdoria e Feralpi

Inglese scatena l’asta tra varie pretendenti che sognano di irrobustire il proprio reparto offensivo con un attaccante importante per la B. Da tempo fuori dal progetto tecnico del Parma su di lui hanno messo gli occhi Sampdoria e Feralpisalò, ma il giocatore piace anche alla Spal che però milita in C. Per lui le richieste non sembrano affatto mancare. Lo Spezia, ancora costretto a fare i conti con un’amara classifica, invece si prepara ad abbracciare il ritorno del difensore Vignali. Arriverebbe dal Como con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Mentre davanti i liguri stanno provando a chiudere per Puscas del Genoa. Un profilo che il tecnico D’Angelo conosce molto bene per averlo allenato nella sua esperienza di Pisa. Il Cosenza infine ha ben avviato un dialogo con la Feralpisalò per il centrale difensivo Camporese che ha già vestito la maglia rossoblù nella seconda parte della stagione 2021-22.