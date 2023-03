C’è ’Leggo e ascolto il mondo’

Oggi alle 10, in piazza Giovanni XXIII, a Grottammare, secondo appuntamento dell’iniziativa ’Leggo e ascolto il mondo’ a cura dell’Istituto ’G. Leopardi’. Protagonisti saranno gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso Ischia insieme con i ragazzi del Consiglio Comunale Ragazzi. I laboratori di lettura e attività espressive si svolgeranno intorno alla Casetta dei libri, L’Arancio, realizzata da Stefano Scartozzi, papà di 2 alunni. Prenderanno vita storie, colori e giochi che coinvolgeranno tutti i presenti. La rassegna Nessuna e Perfetta nell’Ospitale, paese alto di Grottammare, domani alle 17 pomeriggio per bambine e per adulte in compagnia della genialità e della poesia del fantasista Ciogo (Massimo Cicchetti). Il cantastorie proporrà lo spettacolo intitolato ’Come mi garba’, una performance ’liricomica’ interattiva, dedicata al rispetto di ogni tipo di diversità. Ingresso gratuito con tessera-abbonamento F.I.C.