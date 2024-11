C’è l’Enduro Marche Series: show delle due ruote in città

Una domenica a tutto sport sulle due ruote. Fervono i preparativi per la quarta tappa del circuito Enduro Marche Series che per la prima volta si terrà ad Ascoli domenica 3 novembre. La nota competizione è stata presentata ieri mattina nella consueta sala Ceci della pinacoteca civica. "Siamo pronti ad ospitare questa manifestazione sportiva di carattere federale – commenta l’assessore allo sport Nico Stallone – che per la prima volta viene organizzata ad Ascoli. Sarà una tappa del campionato regionale Marche, precisamente la quarta. Ci onora il fatto che la nostra piccola città venga sempre scelta per ospitare competizioni di carattere nazionale e internazionale dalle varie federazioni. A dimostrazione dell’effervescenza sportiva che da sempre anima la città. In questo mi sento di ringraziare il gruppo Sganasso che ha avuto l’idea e la voglia di andare oltre. Abbiamo iniziato un percorso che parte da lontano". Questa sarà di fatto una delle prime gare che andranno ad aprire il cammino che condurrà verso il 2025 in cui le cento torri saranno città europea dello sport. A testimonianza del fatto che nel capoluogo piceno non tutto ruota soltanto attorno al pallone. Presenti per l’occasione anche Alessio Mancini, Massimo Di Eugenio e Massimo Cornacchia del Gruppo Sganasso che ha messo in campo tutto il proprio impegno. La partenza e l’arrivo della tappa sono state stabilite a piazza Arringo per coinvolgere direttamente la città stessa.

Massimiliano Mariotti