C’è lo show dei motori. Ecco la Coppa Teodori

Uno spettacolo per 205 piloti. Scatta oggi, con le prove ufficiali, la 63esima edizione della Coppa Paolino Teodori, la storica gara in salita lungo i tornanti che da colle San Marco conducono a San Giacomo. Tanti, infatti, sono stati gli iscritti, con la cronoscalata picena (organizzata come sempre dal gruppo sportivo dell’Automobile Club di Ascoli) che sarà valida per il campionato italiano ma anche per il tricolore Supersalita e l’Ihcc. Il percorso di gara sarà sempre di 5.031 metri sulla SP76, rallentato da una variante nella parte alta, con un dislivello di 380 metri, per una pendenza media del 7,55%. Si effettueranno due manche, come avviene dall’edizione del 1997. Per quanto riguarda le premiazioni dei piloti, che si svolgeranno a fine gara presso il parco chiuso a San Giacomo dopo l’arrivo, oltre a quelle ufficiali FIA e Acisport, ci saranno i numerosi premi speciali messi in palio dagli organizzatori. Confermati il Trofeo Emidio Cappelli per il pilota più giovane tra gli esordienti ed il Trofeo Innocenzo Cenciarini per il pilota con più classificazioni nelle varie edizioni. È stato poi confermato il Trofeo Paoletti Bibite per il miglior pilota della gara auto storiche, la Camera di Commercio offre un Trofeo per il marchigiano più veloce, mentre il pilota over 60 più veloce tra le auto moderne si aggiudicherà il Trofeo Pasqualino Amodeo messo in palio dall’Automobile Club. Verrà ricordato anche Massimo Zazzetta pilota locale, innamoratissimo della gara, da poco scomparso con un trofeo da assegnare al pilota over 60 più rapido tra le auto storiche. La prima manche di prova, oggi, e la prima di gara, domani, prenderanno il via entrambe alle 9.

