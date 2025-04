C’è l’ok al progetto per l’area camper ad Astorara

Buone notizie per Montegallo, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova area camper di Astorara, frazione del comune di Montegallo, per un importo di 225.000 euro. Il progetto è ricompreso all’interno dell’ordinanza commissariale numero 77 del 2019, che disciplina "le modalità per l’individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016". Nello specifico, si tratta di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione degli immobili originari.

La nuova area di Astorara occuperà una superficie di circa 2.800 metri quadrati e sarà collocata alle pendici del Monte Vettore, lungo una via di importanti itinerari turistici della zona montana dei Sibillini. In previsione c’è la realizzazione di 20 piazzole.