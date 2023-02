C’è l’ok per il restyling di via Granaro Un patto tra privato e amministrazione

Un tratto di strada bianca di via Granaro alla periferia di Grottammare, versante nord della Valtesino, sarà asfaltato grazie a una forma di collaborazione tra pubblico e privato. Un esperimento che era stato fatto qualche anno fa, con successo, in zona Bore Tesino e che ora sarà riproposto su richiesta dei residenti di contrada Granaro. Su indicazione dell’Ufficio Manutenzione, la Giunta ha deliberato l’asfaltatura del tratto più pericoloso della strada, poiché in forte pendenza e quando piove i detriti scendono fino a valle. L’atto preliminare prevede che il 60% della somma sarà pagato dai frontalieri e il 40% dall’amministrazione comunale. La spesa prevista supera i 10 mila euro. "Appena incassata la parte dovuta dai privati – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri – appalteremo i lavori. Abbiamo già avuto un’esperienza simile ed ha funzionato perfettamente con soddisfazione dei cittadini interessati".