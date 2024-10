C’è ’Moda sotto le stelle’: "I nostri negozi in vetrina"

La Sala Ceci della Pinacoteca Civica ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di ’Moda sotto le stelle - Il centro sfila’, in programma domani sera alle 21 al Teatro dei Filarmonici. La location tradizionale del Chiostro di San Francesco, infatti, è stata ritenuta non adatta a causa delle pessime previsioni meteo che hanno consigliato di utilizzare un posto al coperto. Hanno partecipato alla conferenza il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore al commercio Laura Trontini, l’assessore al bilancio Francesca Pantaloni, la consigliera Daniela Massi Stella, la presidente dell’associazione Cuore Azzurro - Simbiosi Marketing, Stefania Melloni, la presidente di Wap Associazione commercianti, Sara Brunone, e il presidente di Ap Events, Emidio Bollettini. L’evento servirà per ricordare Walter Calcagni che con la sua Agenzia Simbiosi ha scritto tante belle pagine degli spettacoli andati in scena tra le Cento Torri,e servirà anche per ricordare la bellissima Aurora Massi Stella, scomparsa troppo presto.

Alla sfilata di moda parteciperanno una serie di negozi di abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna e bambino, che hanno aderito anche quest’anno con grande entusiasmo: Io e Silvia; Saint Germain Donna; Cantalamessa; Quitto; Zona 23; Brunone; Undercolors of Benetton; Dettosante; Zu Coniglio; Intercontinental Club; Pois; Zenzero; Giorni Felici; People; Chicèchic Gioielli; La Gatta e Urban Tribe. Sostenitori convinti della kermesse tre donne, che nel lontano 2016 ebbero l’idea di creare un contenitore di moda, soprattutto per i negozi del centro-storico e dare così una piccola opportunità in più per farsi conoscere facendo sfilare i propri capi nelle piazze cittadine. "Sin dal primo anno è stata un’esperienza unica – affermano Laura Trontini, Francesca Pantaloni e Daniela Massi –, condivisa dai tanti commercianti che hanno partecipato e dai numerosi genitori di piccoli ‘modelli’ che pur un giorno si sono sentiti piccole ‘star’. Siamo partiti dalla nuova piazza Ventidio Basso per poi accedere alla ristrutturata Via Ceci, poi al Chiostro di San Francesco, una location naturale e molto apprezzata per questo tipo di eventi ma che a causa delle pessime condizioni meteo non potremo utilizzare per cui ci sposteremo nel Teatro dei Filarmonici. Invitiamo naturalmente tutta la cittadinanza a partecipare – hanno concluso le tre ideatrici della sfilata Moda sotto le stelle – L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere".

Valerio Rosa