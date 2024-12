C’è ’Natale a teatro’ con Bignamini

Domenica alle 17 nel Teatro delle Energie di Grottammare, andrà in scena ’E’ Natale bambini’ per opera della compagnia ’Pandemonium’ di Bergamo, una buffissima narrazione della festa più amata dai bimbi. Dopo il successo del primo appuntamento, ’Natale a teatro’ conta di fare un altro pienone di bimbi, genitori e famiglie. Condotto e narrato da Albino Bignamini, lo spettacolo si muove sui diversi piani della tradizione e della modernità cercando con leggerezza un connubio. La compagnia Pandemonium Teatro è un’impresa culturale che si occupa da 35 anni di teatro ragazzi, è sostenuto dal Ministero della Cultura quale Centro di produzione teatrale per le nuove generazioni, dalla Regione Lombardia e socio della rete nazionale Assitej Italia, per la promozione del Teatro per le Nuove Generazioni. La produzione artistica negli anni e` stata caratterizzata dalla continua ricerca drammaturgica, dall’attenzione al destinatario e da un interesse crescente per la narrazione teatrale. Biglietti ciaotickets o nelle biglietterie. Info 331.4022876.