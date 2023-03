C’è ’Orlando’ giovedì all’Ospitale

Un capolavoro assoluto per la rassegna ’Nessuna è diversa’ dedicata alle donne. Giovedì alle 21.15, presso l’Ospitale, a Grottammare alta, sarà proiettato ’Orlando’ di Sally Potter, pellicola tratta dal romanzo di Virginia Woolf, che vede come protagonista una delle attrici più eccentriche e formidabili della storia del cinema: Tilda Swinton. Nel 1600 Orlando è un giovane bellissimo e glabro che suscita l’interesse della regina d’Inghilterra, che gli lascia in eredità un titolo. Poco dopo Orlando si innamora di una bella, giovane e nobile russa, ma non è ricambiato. Diventa ambasciatore in Oriente. Passano i decenni e i secoli, e una mattina, dopo grande sofferenza e spossatezza, si sveglia donna. Continua a passare il tempo ed eccoci ai giorni nostri. Orlando è stata privata dei suoi beni e delle sue eredità regali, perché non è identificabile come uomo e non è donna.