"C’è paura ogni volta che piove". Proteste a Brecciarolo: lasciati soli

"I forti temporali qui sono la nostra grande paura". Inizia così il racconto di Mario Ameli, cittadino che risiede a Brecciarolo. "Se le previsioni danno pioggia, e parlano di forti piogge, sappiamo già che si allagherà tutto, che entrerà l’acqua nei garage, che dovremo pulire tutto con l’acqua fino alle ginocchia" dice. Il problema? A quanto pare, lo scarico dell’acqua piovana. "La nostra situazione è anomala ma va avanti oramai dal 2010, e a nessuno sembra importare, visto che le responsabilità vengono scaricate da un ente ad un altro e la soluzione sembra non esistere. In 14 anni non è cambiato nulla, ci sono stati sopralluoghi, lettere, richieste da parte nostra. Eppure, tutto tace". Ameli, cosa succede?

"Semplicemente quando arriva la pioggia abbiamo notato che non viene indirizzata al torrente Bretta e neanche al Tronto, dunque quest’acqua piovana finisce dentro alla fogna viene trasportata con dei tubi sotto il Bretta, arriva dall’altra sponda ma a pressione. Si imbottigliano così grandi portate di acqua nelle sole tre fognature presenti, che non hanno una capienza adatta e sufficiente. Questo significa che quando arriva di là l’acqua ha una forza tale da alzare i tombini e straripare, allagando soprattutto i garage, ma anche qualche locale al piano terra nei condomini in quella zona".

E da quando si verificano questi episodi?

"Succedeva già in passato, poi è stato installato un limitatore di portato che ha risolto la situazione. Tutto d’un tratto il limitatore è stato tolto, e noi qui non sappiamo perché. Quindi dal 2010 sono ricominciati i problemi per noi cittadini. Qui viviamo nell’apprensione che succeda qualcosa, che i tombini non reggano, che l’acqua distrugga tutto. Il Comune dice che la colpa è della Ciip, la Ciip dice che è del Comune, e nel frattempo noi ci allaghiamo".

Non è la prima volta che fate presente la questione quindi? "No assolutamente, tanto che avevamo anche messo un premio per chiunque fosse in grado di dirci dove indirizzare l’acqua piovana. Noi chiediamo semplicemente di rimettete quel limitatore. Servirebbe per fare in modo di far defluire l’acqua in modo decente, per non allagare tutti i garage ogni volte. Hanno anche ammesso che i tre scarichi non sono sufficienti a portare via l’acqua e i reflui di così tanti metri quadri di terreno abitato".

Alla sua voce si unisce quella di Pietro Sacripanti. "Abito qui da 40 anni. Praticamente ogni volta che piove qui ci allaghiamo. E quando l’acqua a pressione fa danni poi comincia a riempirsi anche il campo sportivo, che diventa una sorta di piscina. C’è sempre un gran casino solo perché non si gestisce bene l’acqua. Succede sempre, specialmente d’estate".

Numerosi sono i casi in cui la situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A Brecciarolo sono infatti sempre numerose le richieste dei cittadini che chiedono aiuto per prosciugare scantinati e garage.

Ottavia Firmani