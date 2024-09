C’è più gusto per chi pedala. Buono colazione in regalo, oggi si continua in centro:: "Per ora un progetto pilota"

‘Vai in bicicletta? Allora meriti un premio!’ E così, i volontari della FIAB-Amici della Bicicletta di Ascoli inaugurano la ‘Sem’ (settimana europea per la mobilità ndr.), istituita dalla Commissione Europea per sensibilizzare gli stati sulla mobilità urbana sostenibile. Dal bordo delle piste ciclabili, con felpe gialle fluo e blu, distribuiscono il tagliandino ‘Buono colazione’ a chi si sposterà in bicicletta al mattino, dalle 7.30 alle 8.30, per andare a scuola o al lavoro o più semplicemente per fare la spesa. Si tratta di un ‘buono’ che permette ai ciclisti di riscattare un cappuccino o un caffè con pasta in uno dei numerosi bar convenzionati.

"Abbiamo proposto questa iniziativa per terza volta ad Ascoli, ed è un progetto solo ascolano. Consegniamo – dicono i volontari – un premio a chi va a lavoro o a scuola e per questo abbiamo scelto questo orario, pensiamo che sia un valido incentivo che possa spronare ragazzi e non solo a muoversi evitando di utilizzare le auto". Dopo una pedalata sulle piste ciclabili che cominciano a prendere piede in città, ai ciclisti non resta che ritirare il loro premio. I bar convenzionati sono: Vincefalacaritàaludome in piazza Arringo, Caffe Monardi a Monticelli, Caffè dei Sogni in viale Indipendenza, Bar Ro.Ma. in via Angelini, Bar Chiosco Moka Rika sul ponte di Campo Parignano, Forno Marsico a Porta Solestà. Per quanto riguarda i punti di distribuzione dei buoni è possibile trovare i volontari stamattina in piazza Arringo, domani sul ponte di San Filippo area verde, giovedì davanti alla chiesa del Santissimo Crocefisso dell’Icona e venerdì sul ponte di Campo Parignano. Il ‘buono’ potrà invece essere consumato entro domenica. "Con questa iniziativa intendiamo dare un piccolo ma concreto incentivo – dice il presidente dell’associazione Enrico Calcinaro – a chi sceglie la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, facendo un gran bene alla città, riducendo il traffico motorizzato ed eliminando l’emissione di gas di scarico nocivi, soprattutto per i più deboli. Abbiamo visto che la prima giornata di consegne è stata molto gradita, spero che questo piccolo regalo consolidi una buona abitudine, che questa venga mantenuta per sfruttare le infrastrutture in città in tutta sicurezza". Una settimana di colazioni e non solo: "Tutte le iniziative che abbiamo promosso per la settimana europea della mobilità volgono a questo risultato: utilizzare gli spazi comuni per la socialità e per l’uso di mezzi sostenibili. Per questo continueremo con le colazioni fino a venerdì, ma soprattutto continueremo con l’area della socialità urbana. Si tratta di una zona che abbiamo reso verde in via Piave, prima del ponte di Campo Parignano. Abbiamo pensato di togliere dello spazio alle auto e di dedicare quello stesso spazio ai cittadine, che ne hanno bisogno. Inoltre, mitighiamo il traffico, perché ora le auto sono obbligate a fare un angolo più stretto e quindi a rallentare".

Tra i presenti in mattinata anche l’assessore con delega all’Ambiente Attilio Lattanzi: "Si tratta di una bellissima e simpatica iniziativa, un piccolo esempio di quello che si dovrebbe fare nel quotidiano ovvero evitare l’uso smisurato dell’auto e preferire i mezzi sostenibili: Ascoli si presta. È un progetto pilota, ma sarà analizzato e valuteremo insieme alla Giunta il da farsi".

Ottavia Firmani