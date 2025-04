"C’è preoccupazione,. Usa nostro mercato"

In partenza per il Vinitaly di Verona c’è anche Angiolina Piotti Velenosi titolare della Vini Velenosi, affiancata dalla figlia Marianna responsabile amministrativo marketing dell’azienda vitivinicola ascolana. Reduci dalla Fiera del Vino a Mosca, dal Wine Paris e dal ProWein di Düsseldorf, a Verona le Velenosi ospiteranno clienti e buyer nel lodo stand C10 al Padiglione 7.

Angela, preoccupano i dazi Usa? "Certo che sì. Già da anni il vino italiano negli Stati Uniti ha un concorrente agguerrito come il Sud America. Vini argentini e cileni in particolare, sono molto apprezzati dal mercato statunitense avendo un ottimo rapporto qualità prezzo. Con i dazi la differenza di prezzo con i vini italiani aumenterà ancora rendendo i vini sudamericani ancora più competitivi".

Anche l’Azienda Velenosi verrà coinvolta? "Inevitabilmente. Il mercato americano e quello tedesco sono i nostri punti di riferimento. La nostra presenza sul mercato americano è ormai consolidata anche grazie al nostro vino Brecciarolo che ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Un fattore che negli Stati Uniti apprezzano molto. Sono ancora fiduciosa comunque che si possa tornare ad un dialogo con gli Stati Uniti e limare la questione dazi. Di certo non abbandoneremo il mercato statunitense mantenendo i rapporti con importatori e non vedo l’ora di incontrarli a Verona dove mi dicono ci saranno oltre 3.000 buyer americani".

Come sarà il Vinitaly per la Velenosi Vini? "Con il Vinitaly giochiamo in casa, e sono sinceramente curiosa delle opinioni sulle nostre ultime annate. Avremo tutta la nostra linea in assaggio, incluse le novitá: Extraordinary e Garofanata. Extraordinary è un blend del tutto nuovo di Montepulciano, Sangiovese e Lacrima di Morro si distingue per la sua potenza ed eleganza ed è racchiuso in una bottiglia dorata ed un’etichetta essenziale e accattivante che simboleggia il punto di incontro tra tradizione e innovazione. Garofanata è un vitigno autoctono delle Marche recentemente riscoperto. Un vino dalla grande freschezza esaltata dalle caratteristiche aromatiche di questo vitigno come gelsomino, glicine e menta piperita. Una nuova scommessa tutta da scoprire della nostra cantina. Le degustazioni saranno accompagnate dall’assaggio di finger food della nostra tradizione ascolana, studiati dallo Chef Davide Camaioni e dalle immancabili olive ascolane".

Valerio Rosa