C’è ’Sestieri all’erta’ La tradizione riparte oggi

Si alza il sipario sulla Quintana 2023. Come avviene ormai da diversi anni, infatti, sarà la kermesse ‘Sestieri all’erta’ ad aprire il ricco programma della stagione quintanara, con tanti appuntamenti previsti per oggi pomeriggio nella straordinaria cornice di piazza Arringo. Si comincerà alle 17.30, con le esibizioni delle scuole di sbandieratori e musici dei sei sestieri, cui seguiranno le performance che vedranno invece protagonisti gli arcieri. Questi ultimi, infatti, daranno dimostrazione delle proprie abilità, preparandosi al meglio in vista del Palio a loro riservato, in calendario per il 26 luglio. Alle 18.30, poi, ci sarà il momento più atteso di tutto il pomeriggio, con la sesta edizione della gara di lancio della ‘bomba’, valida come memorial ‘Danilo Ciampini’. A contendersi il trofeo, che lo scorso anno fu vinto da Massimiliano Aliffi per Porta Maggiore, saranno le ‘vecchie glorie’ della bandiera ascolana, ovvero gli sbandieratori storici dei sestieri. Nelle ultime ore, al responsabile Mimì Manfroni, sono stati comunicati i nomi dei partecipanti, tredici in tutto. Per la Piazzarola gareggeranno Massimiliano Barbizzi, Silvio Angelini e Agostino Martelli, mentre Porta Tufilla schiererà Lucio Sermarini, Sandro Alfonsi e Tonino Parissi. A difendere i colori neroverdi di Porta Maggiore, invece, saranno il campione in carica Massimiliano Aliffi, Stefano Salvi e Maurizio Sardi, mentre il sestiere di Porta Romana potrà contare su Mario Morganti e Felice Angelini. Un solo sbandieratore, infine, per Porta Solestà e Sant’Emidio: i gialloblù saranno rappresentanti da Marco Giovanili, i rossoverdi da Alessandro Travaglini. La serata, poi, proseguirà alle 19.15 con l’estrazione dell’ordine di esibizione per ciò che concerne la 33esima edizione delle gare cittadine per sbandieratori e musici, che andranno in scena sempre a piazza Arringo nelle serate dell’1 e del 2 luglio. Infine, alle 19.30 ci saranno le coreografie presentate dagli sbandieratori e dai musici ‘over’ della Quintana. Insomma, tanti appuntamenti per un sabato da trascorrere all’insegna del divertimento e dello spirito quintanaro.

Matteo Porfiri