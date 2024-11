C’è Shakespeare a teatro

E’ con ’Molto rumore per nulla’, uno dei testi più conosciuti di William Shakespeare, il nuovo appuntamento, in scena Lodo Guenzi e Sara Putignano, diretti da Veronica Cruciani, in scena al Teatro Concordia di San Benedetto stasera e domani, alle 20.45, nella stagione in abbonamento promossa da Comune e Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC e il sostegno di BiM Tronto. "Molto rumore per nulla – scrive nella presentazione la regista Veronica Cruciani – si caratterizza per la presenza di innumerevoli giochi di parole e per una brillante interpretazione dei ruoli di genere. Gran parte di questa tragicommedia ruota attorno alla scrittura di messaggi segreti, allo spiare e origliare conversazioni riservate. Le persone fingono costantemente di essere altro da quello che sono, vengono scambiate per altre persone o sono costantemente ingannate. All’interno dell’opera, l’azione dipende soprattutto dalla parola e ogni personaggio ha il suo modo di giocare, elaborare o abusare del linguaggio". In scena con Guenzi e Putignano ci saranno gli attori Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia, Romina Colbasso, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno, Lorenzo Parrotto, Gianluca Pantaleo. Le scene sono di Anna Varaldo, i costumi di Erika Carretta, le luci di Gianni Staropoli e le musiche di Nicolò Carnesi. Informazioni e prevendite: biglietteria del Teatro Concordia 0735.588246, Amat 071.2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line).

Stefania Mezzina