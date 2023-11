C’è Shakespeare al ’Palafolli’

Dopo il grande successo di fine settembre con ‘The Greatest Showman’ che ha fatto il tutto esaurito al teatro Ventidio Basso, torna lo spettacolo targato Fly Communication. Tra pochi giorni, il cast di Generazione ‘Fly’, costola della scuola di teatro e musical, salirà nuovamente sul palco con una nuova ed emozionante rappresentazione. Questa volta si tratta di ‘Molto rumore per nulla’, una delle commedie più conosciute di William Shakespeare, con la sua storia capace di giocare su continui scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole. Lo spettacolo andrà in scena domenica 26 novembre al ‘Palafolli’ con doppio orario (16.30 e 20.30) per la regia di Christian Mosca e l’adattamento del testo a cura di Mirko Feliziani. I biglietti sono già in vendita a 13 euro (intero) e 8 euro (ridotto soci Fly e bambini sotto i 14 anni). L’incasso dell’evento è destinato all’autofinanziamento delle attività della aps Generazione Fly. Per informazioni: 3516841994 e 0736 352211.