C’è Spollon al Palariviera

Pierpaolo Spollon sarà di scena al Palariviera, a San Benedetto, giovedì alle 21, con ’Quel che provo dir non so’, con l’organizzazione a cura di Best Eventi. È un attore che con le emozioni ci lavora, Pierpaolo Spollon, con le sue e con quelle degli altri. Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo? Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Spollon, noto al grande pubblico per l’interpretazione di Marco Allevi nella serie televisiva L’allieva, Riccardo Bonvegna in Doc - Nelle tue mani, Nanni Busalla in Blanca, Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti e Filippo in Odio il Natale, nello spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni, scritto da Matteo Monforte e dallo stesso Pierpaolo Spollon, diretto da Mauro Lamanna, cercherà di darsi una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri.I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 40, 25 – secondo settore 35,65 – terzo settore 32,20 (diritti di prevendita inlcusi).

Stefania Mezzina