C’è un filo di Arianna in musica. Il quartetto Eos apre il festival

Prenderà il via oggi alle 18, all’Auditorium ‘Neroni’ di Ascoli, il ‘Filo d’Arianna’ ovvero la 29ª edizione del ‘Festival Internazionale di Musica Classica’, organizzata dall’associazione ‘Ascolipicenofestival’. In programma ben 17 concerti con la partecipazione di oltre 100 artisti. Appuntamenti sempre il giovedì (ore 20,30) e la domenica (ore 18). Il ‘Filo di Arianna’ condurrà lo spettatore attraverso la bellezza della musica, fuori dal labirinto della vita quotidiana per raggiungere una dimensione di pace e serenità.

Il protagonista del primo concerto è il giovane e apprezzatissimo ‘Quartetto Eos’ formato da Matteo Cimatti e Giacomo Del Papa ai violini, Alessandro Acqui alla viola e Silvia Ancarani al violoncello. "Il pubblico scoprirà un Quartetto straordinario – ha commentato il direttore artistico e violoncellista Giuliano De Angelis – composto da giovani ma già affermati artisti". In programma ci sono musiche di Beethoven (Quartetto op. 18 n. 4) e Menedelssohn (Quartetto op. 80 n. 6) oltre ad un brano (Quartetto d’archi in sol minore n. 3 op. 42) di un giovane compositore italiano, Alberto Molinari, tra l’altro terzo classificato l’anno scorso nel ‘Vladimir Mendelssohn Composition Competition’ indetto da Ascolipicenofestival.

"In questa edizione del Festival – ha proseguito De Angelis – abbiamo rivolto una particolare attenzione a giovani esecutori e compositori nella rassegna ‘Young Stars’. Oltre naturalmente a grandi nomi della classica come i violoncellisti Enrico Dindo e Andrei Ionita che saranno ad Ascoli il 26 ottobre e il 2 novembre per due concerti omaggio al fondatore del Festival di Ascoli il grande violoncellista Michael Flaksman. Altre stelle del cartellone saranno la pianista Leonora Armellini, la violista Anna Serova, la violinista francese Sarah Jegou-Sageman, la violoncellista tedesca Anouchka Hack, la pianista Martina Consonni e il clarinettista Gabriele Mirabassi solo per citarne alcune".

I biglietti sono in vendita online su www.ciaotickets.com o, da un’ora prima dell’inizio del concerto, all’ingresso dell’Auditorium Neroni: 13 euro biglietto intero, 10 per soci e convenzionati, 5 per studenti, abbonamento intero 100 euro, 70 per i soci. Info 333.8791607.

Infine, in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del grande compositore Dmitrij Shostakovich verrà proposto, nel corso del Festival, anche l’importante evento ‘Shostakovich 50’, con un ensemble unico, formato da artisti di fama mondiale: Gustav Sciacco Schantz (Finlandia), Olekandr Semchuk (Ucraina), Gustav Sciacco Schantz (Finlandia), Ksenia Milas (Russia), Silvia Mazzon e Giuliano De Angelis.

Valerio Rosa