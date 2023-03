Cecco star del Fai Il ponte riaperto è stato il più visitato delle Marche

Un successo incredibile. Boom di visite al ponte di Cecco che, nelle giornate Fai di Primavera andate in scena sabato e domenica, è stato il terzo luogo più visitato dell’intera regione dopo il complesso di San Francesco ad Alto (Ancona) e il cantiere Rossini (Pesaro). I numeri da primato parlano di 35mila visite in tutto il territorio marchigiano, di cui oltre 8mila fatte registrare ad Ascoli. Grande soddisfazione per il sindaco Marco Fioravanti e l’amministrazione che proprio una settimana prima dell’attesa due giorni erano riusciti a riconsegnare uno dei siti più caratteristici delle cento torri.

"La stagione è ripartita in maniera molto promettente con questo fine settimana – commenta il primo cittadino -. Abbiamo registrato tante migliaia di visite nei luoghi che sono stati aperti nelle giornate del Fai. Questo ci fornisce subito una buona prospettiva per i prossimi mesi che saranno quelli della ripartenza e della rinascita. Abbiamo cercato di sviluppare un progetto integrato di visione turistica e questo sta portando i primi risultati. Dopo aver intrapreso questa strada da 4 anni, ora iniziamo a vedere i risultati. Sono state messe insieme azioni online e offline coinvolgendo anche i talenti ascolani. È stato sicuramente un buon inizio".

Cinque i luoghi che hanno visto la presenza di moltissime persone tra cittadini e non.

Il più gettonato, come detto, è stato il ponte di Cecco con 2,9mila presenze, ma anche gli altri hanno riscosso un ottimo successo: palazzo dei Capitani e area archeologica (1,6mila); palazzo Piccolomini (1,6mila); il museo diocesano (1,1mila); l’ex Cereria di Porta Torricella (1,1mila). "C’è stata una bellissima affluenza in tutta la regione – commenta la dottoressa Alessandra Stipa, presidente Fai Marche –. Siamo tornati stabilmente ai numeri pre-covid. In questi giorni abbiamo visto anche tante famiglie e tanti giovani avvicinarsi al Fai. E stavolta, ancora di più rispetto al passato. I visitatori si sono resi conto del nostro grande impegno".

"In questi due giorni – spiega ancora la presidente del Fondo ambiente italiano – è stato fatto un lavoro meticoloso con la registrazione di ogni singola persona. Il risultato fornito da Ascoli, rispetto a quello delle Marche, è stato importante. Qui si è avuto il 25% delle visite rispetto a quelle di tutta la regione. C’è stato un enorme sforzo organizzativo, iniziato già lo scorso ottobre, che ha visto all’opera docenti, volontari, aspiranti ciceroni. I nostri volontari in azione sono stati circa una sessantina".

Siamo più che soddisfatti e posso dire che a livello nazionale le Marche si è mostrata alla pari di regioni importanti a livello italiano come Emilia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Ringraziamo i cittadini per la grande comprensione mostrata. Con loro si è creato un bellissimo connubio. Poi un ringraziamento particolare va anche all’amministrazione comunale e ai partener che hanno accelerato l’iter per riconsegnare in tempo il ponte di Cecco. Non a caso il luogo più visitato della città. Ci hanno sempre sostenuto rendendo possibile la più grande festa di piazza dedicata alla cultura".

Massimiliano Mariotti