Ceci e il sogno olimpico: "Porto Ascoli nel cuore. A Rio è mancata la ciliegina"

Più volte ha sfiorato il sogno di partecipare alle Olimpiadi. Ma non c’è mai riuscito, soprattutto a causa di tanta sfortuna. E anche di qualche ingiustizia che ha dovuto pagare. Il velocista ascolano Francesco Ceci, ora, punta dritto ai Giochi di Los Angeles del 2028, nella stessa città americana in cui lo zio Vincenzo partecipò all’edizione del 1984. Forte anche delle due medaglie appena conquistate ai mondiali di paraciclismo su pista che si sono svolti nei giorni scorsi in Brasile, a Rio de Janeiro, Ceci ci crede tantissimo. Un argento nel doppio tandem B (in squadra con Chiara Colombo, Elena Bissolati e Stefano Meroni) e un bronzo nel km da fermo in coppia con Meroni. Peccato, poi, per il quarto posto rimediato nello sprint, altrimenti sarebbe arrivata anche la terza medaglia. Una spedizione trionfale, comunque, quella dell’ascolano ai Campionati del Mondo. Il 36enne, in passato, ha vinto 36 titoli italiani nel ciclismo su pista, prima di dedicarsi allo sport paralimpico come guida.

Ceci, partiamo da questa missione brasiliana: quanto è soddisfatto per i risultati ottenuti?

"Il bilancio è ottimo. E’ mancata solo la ciliegina sulla torta, visto che nell’ultima gara siamo passati da un possibile argento a un quarto posto. Però, ripeto, sono felicissimo per come sono andate le cose. Anche considerando il fatto che il periodo di preparazione è stato ristretto. Abbiamo iniziato ad allinearci insieme, io e Stefano, da settembre. Quindi in un mese e mezzo abbiamo fatto tanto".

Lei è un agente di polizia penitenziaria: ci ricorda come è quando è nata la sua passione per lo sport paralimpico?

"Nel 2021 smisi di correre. E dopo due anni di stop, nei quali mi dedicati esclusivamente al mio lavoro, nel gennaio del 2023 venni contattato dall’allora tecnico del settore paralimpico. Mi fece questa proposta e io accettati. Da un punto di vista umano, correre con atleti che hanno delle disabilità, mi ha dato davvero tanto. Ho avuto l’opportunità di guardare allo sport sotto un’altra sfaccettatura. Queste persone danno il 100%, e anche di più, nonostante abbiano grandi difficoltà. Ne vale la pena fare qualche sacrificio per stare al loro fianco".

Qual è il suo sogno nel cassetto?

"Sinceramente preferisco non fare voli pindarici. Si valuta anno per anno, in base alle possibilità che ci sono, l’obiettivo da raggiungere".

Però non può negare il fatto che alle Olimpiadi ci pensa: è forse arrivata l’ultima opportunità?

"Mi piacerebbe andare ai Giochi, l’ho sempre detto. In passato sono stato spesso a un passo dal partecipare, ma poi non ce l’ho mai fatta. Per Los Angeles mancano ancora tre anni e tutto può succedere. E’ prematuro parlarne. L’anno scorso il sogno di Parigi è sfumato davvero per un soffio. Quindi, non voglio illudermi. Passo dopo passo, cerchiamo di lavorare per toglierci altre soddisfazioni".

Cosa sente di dire alla sua città, che anche in questo Mondiale l’ha seguita con tanta passione?

"Tornerò ad Ascoli mercoledì (domani, ndr) e saluterò la mia famiglia e i miei amici. C’è stato un supporto pazzesco da parte di tutti. In tanti mi hanno scritto. Anche l’assessore Stallone, a nome dell’amministrazione comunale. Insomma, sono consapevole di aver sempre l’appoggio della mia città. Porto sempre con me Ascoli, per me è tutto e l’amore è reciproco".

Matteo Porfiri