Ceci, è un argento che vale oro Dal ritiro al secondo posto mondiale "Ora sogno anche le Olimpiadi"

Ha sfiorato il tetto del mondo, dopo essere stato fermo per quasi due anni. Il secondo posto ottenuto, però, ha ugualmente il sapore dolce dell’impresa e rappresenta un motivo di vanto e di lustro per tutto il Piceno. L’atleta ascolano Francesco Ceci si è laureato vicecampione del mondo, nel quartetto misto di tandem paralimpico, ai Mondiali di ciclismo su pista che si stanno disputando a Glasgow, in Scozia. Il 33enne, che nella vita di tutti i giorni è agente penitenziario al carcere del Marino, decise di lasciare lo sport agonistico nel settembre del 2021. A gennaio di quest’anno, però, i tecnici del Comitato Paralimpico gli hanno proposto di fare la ‘guida’ del tandem ipovedenti nelle specialità veloci della pista. E lui ha accettato, con entusiasmo. Anzi, nel giugno scorso, a Fiorenzuola, dopo quasi due anni di stop, ha ottenuto il 34esimo titolo ai campionati italiani.

Insomma, alla fine aveva smesso solo per finta. Non è così?

"Beh, (sorride, ndr) diciamo di sì. Per vari motivi avevo deciso di chiudere la mia carriera, ma alla richiesta dei tecnici della nazionale non ho saputo dire di no. E devo ammettere che è stato giusto così".

Che emozione le dà questa medaglia d’argento?

"Sono davvero felice perché, dopo tanti titoli italiani, sono riuscito anche a portarmi a casa una medaglia mondiale. In finale abbiamo perso contro gli inglesi ma non c’è rammarico. Siamo contenti per questo risultato, che condivido insieme a Stefano Meroni, ragazzo ipovedente che arriva da vicino Como e che ha girato in coppia con me, e con le ‘azzurre’ Chiara Colombo ed Elena Bissolati. Era un quartetto misto, quindi il merito è di tutti. L’ultimo Mondiale lo avevo disputato nel 2020 e tornai a casa senza medaglie. Stavolta, invece, mi sono tolto una bella soddisfazione".

Lei ha più volte sfiorato la qualificazione alle Olimpiadi, in passato, senza mai riuscire a partecipare all’evento a cinque cerchi. Ora, però, punta sulle Paralimpiadi del 2024. Quante speranze ci sono?

"Le Olimpiadi, per me, rappresentano un sogno che non ho mai raggiunto. Adesso, nel 2024, ci sarà prima il Mondiale di Rio de Janeiro. Se riuscissimo a ottenere un buon risultato anche lì, allora andremo alle Paralimpiadi di Parigi".

A chi dedica questo argento?

"Innanzitutto alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina. In particolare, però, lo dedico a mio fratello Davide, che mi ha sempre accompagnato. Poi alla squadra, che è stata formidabile".

Matteo Porfiri