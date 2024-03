Ceci, sogno mondiale a Rio. Dopo l’argento di Glasgow il ciclista ascolano ci riprova

Vetrina mondiale, con vista sulle Olimpiadi. Il Piceno si stringe attorno al suo campione Francesco Ceci, in partenza per il Brasile, visto che dal 20 al 25 marzo parteciperà ai campionati mondiali di paraciclismo su pista a Rio de Janeiro. Per il velocista ascolano sarà il primo grande appuntamento della stagione. L’azzurro, in coppia nel tandem con Stefano Meroni, andrà in cerca di una prestigiosa conferma iridata dopo il brillante argento conquistato nel Team Sprint Mixed (con i compagni Stefano Meroni, Elena Bissolati e Chiara Colombo) nell’edizione 2023 di Glasgow, in Scozia. A Rio, Ceci dovrebbe partecipare alle specialità di velocità, km da fermo e proprio Team Sprint Mixed. Ottenere un buon risultato, per Francesco, rappresenterebbe un ottimo viatico in vista delle Paralimpiadi di Parigi. Nell’ultimo appuntamento, il campionato italiano dello scorso ottobre, il 35enne era salito sul tetto d’Italia. Sempre in coppia con il comasco Stefano Meroni, Ceci, si era infatti aggiudicato il titolo tricolore del tandem paralimpico nel ‘Km da fermo’ al velodromo di Forano, in provincia di Rieti. La coppia, in tale occasione, partiva con i favori del pronostico e ha confermato la supremazia nella specialità. Si è trattato, in quel caso, del primo titolo tricolore nel settore paralimpico per Francesco Ceci il quale, dopo i 34 titoli ‘Assoluti’ nelle specialità veloci della pista, sta affrontando questa nuova avventura nel ciclismo paralimpico come ‘guida’ dell’esperto Meroni. L’ennesimo tricolore, per Francesco, arrivò dopo una stagione ricca di soddisfazioni nonostante l’impegno lavorativo al carcere del Marino come agente di polizia penitenziaria. Eppure, Ceci aveva deciso nel 2021 di abbandonare l’attività agonistica. Poi, però, con l’appoggio del fratello Davide , dopo quindici mesi di inattività, riprese a correre nel 2023. I fari, ora, si accendono sul mondiale di Rio de Janeiro, prima delle Paralimpiadi di Parigi.

Matteo Porfiri