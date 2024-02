Cedam, al timone riconfermato Garbatini

L’assemblea dei soci della Cassa Edile delle Marche ha riconfermato alla presidenza Aramis Garbatini che rappresenta la parte datoriale mentre per la vicepresidenza in rappresentanza del mondo sindacale è stato designato Tonino Passaretti. Guideranno l’ente per i prossimi 3 anni. La Cedam è la Cassa Edile delle Marche perché presente in tutta la Regione e tramite le proprie parti sociali si struttura nei territori della Regione puntando a rispondere in maniera pronta alle richieste che arrivano. "Le problematiche di imprese e lavoratori sono molte – ha aggiunto Garbatini – tra attenzione alla sicurezza, formazione, condizione di lavoro, integrazione dei lavoratori stranieri". Per il vicepresidente Passaretti "in un momento così complesso per il settore edile con 551mila ore di Cig, +33,7% rispetto all’anno precedente, la Cedam rappresenta un punto di riferimento". La Cedam, nei confronti delle stazioni appaltanti, è divenuto ente di garanzia, soprattutto per quanto concerne gli appalti pubblici. L’emissione delle dichiarazioni liberatorie e del Durc (Documento unico regolarità contributiva), garantiscono che le aziende iscritte rispettano le norme contrattuali e sono pienamente in regola con la legislazione.