Cede il cestello elevatore, operaio precipita a terra e muore: stava potando le piante sul lungomare

San Benedetto (Ascoli), 28 ottobre 2025 - Cede il cestello elevatore, operaio precipita e muore. Tragedia a San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è un 64enne di Monteprandone. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. L'uomo era salito su un cestello elevatore ed era impegnato nella potatura di piante sul lungomare Trieste. Per cause da accertare, il braccio del cestello avrebbe improvvisamente ceduto precipitando a terra con l'operaio ancora a bordo. Violento l'impatto a terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito il 64enne all'ospedale Madonna del Soccorso dove, nonostante tutte le manovre rianimatorie, l'uomo è morto pochi minuti dopo il suo arrivo al Pronto soccorso. Sull'accaduto sono in corso accertamenti personale del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Ast di Ascoli.