Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Femminicidio VeronaFilarmonica Rossini RussiaRyanair nuovi voli Morta folgorataAtti vandalici Bologna
Acquista il giornale
CronacaCede il cestello elevatore, operaio precipita a terra e muore: stava potando le piante sul lungomare
28 ott 2025
REDAZIONE ASCOLI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Cede il cestello elevatore, operaio precipita a terra e muore: stava potando le piante sul lungomare

Cede il cestello elevatore, operaio precipita a terra e muore: stava potando le piante sul lungomare

Tragedia a San Benedetto (Ascoli), la vittima è di Monteprandone. Dopo la caduta è stato soccorso ed è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo al Pronto soccorso

Tragedia a San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno: l'uomo stava potando le piante sul lungomare quando il cestello ha ceduto ed è precipitato. E' morto dopo poco in ospedale (foto archivio)

Tragedia a San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno: l'uomo stava potando le piante sul lungomare quando il cestello ha ceduto ed è precipitato. E' morto dopo poco in ospedale (foto archivio)

Per approfondire:

San Benedetto (Ascoli), 28 ottobre 2025 - Cede il cestello elevatore, operaio precipita e muore. Tragedia a San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è un 64enne di Monteprandone. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. L'uomo era salito su un cestello elevatore ed era impegnato nella potatura di piante sul lungomare Trieste. Per cause da accertare, il braccio del cestello avrebbe improvvisamente ceduto precipitando a terra con l'operaio ancora a bordo. Violento l'impatto a terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito il 64enne all'ospedale Madonna del Soccorso dove, nonostante tutte le manovre rianimatorie, l'uomo è morto pochi minuti dopo il suo arrivo al Pronto soccorso. Sull'accaduto sono in corso accertamenti personale del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Ast di Ascoli.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata