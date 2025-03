Cede il terreno in via Marinuccia

Le piogge hanno concesso una tregua su quasi tutto il Piceno dopo diversi giorni dominati dalla pioggia battente e la situazione sembra essere ormai sotto controllo ovunque, anche se vi sono ancora allerte meteo per le prossime ore. Si spera che non ci siano problemi per un territorio già inzuppato d’acqua, con i terreni che passano dalla siccità alle precipitazioni intense senza avere il tempo di assorbirle.

Sulla fascia costiera, i disagi per i piccoli allagamenti che si erano verificati nella giornata di giovedì in zona Ballarin e in zona Agraria, sono rientrati, mentre ieri è emerso un problema nella zona alta della città di San Benedetto. I new jersey in cemento posti a protezione di via Marinuccia, in prossimità dell’incrocio con via Cellini, al Paese alto, si sono pericolosamente inclinati rischiando di cadere sui terreni sottostanti. Pertanto la Polizia Municipale ha disposto al provvisoria chiusura al transito di questo tratto di via Marinuccia mentre il personale dell’area Lavori pubblici ha provveduto a mettere in sicurezza i manufatti pericolanti. Nei prossimi giorni il problema dovrà essere affrontato per cercare di risolvere una questione che si trascina ormai da molti anni.