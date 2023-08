Cedole dematerializzate per i libri di testo

Dal prossimo anno scolastico, la fornitura di libri di testo della scuola Primaria avverrà con le cedole librarie dematerializzate. Il servizio Scuola invita le librerie e cartolibrerie, interessate ad offrire questo servizio alle famiglie residenti a Grottammare, ad accreditarsi per accedere al sistema. La procedura è attivabile compilando il format pubblicato sul sito web del Comune nella sezione servizi online, istanze on line, cartolibrerie. Secondo i dati comunicati dalla segreteria dell’Ic Leopardi, alla scuola Primaria nell’anno scolastico 20232024, sono iscritti in 627. Il dato è in linea con quello dello scorso anno (625). Con l’attivazione delle cedole librarie on line, il Comune di Grottammare prosegue i piani di digitalizzazione che hanno portato alla dematerializzazione di numerose attività e procedure. Per accedere ai Servizi on line basta un click dall’home page principale del sito istituzionale dell’ente. Il Comune ricorda che ogni martedì è operativo nella sede municipale lo sportello del ’Facilitatore digitale’. Grottammare, infatti, è uno dei 74 luoghi del progetto ’Bussola Digitale’ delle Marche.