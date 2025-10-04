Celebrazioni a San Marco: "Noi in debito coi giovani"

Ascoli ha celebrato ieri l’82º anniversario degli scontri di Colle San Marco con cerimonie al monumento ai Caduti in piazza Roma e al Sacrario al pianoro. Numerose sono state le scuole intervenute con rappresentanze dell’Isc ’Luciani’, l’Isc Don Giussani, l’Isc Folignano – Maltignano, l’Isc di Colli del Tronto, del Liceo Scientifico ’Orsini’ di Ascoli e l’Istituto Ipsia ’Guastaferro’ di San Benedetto. L’importanza della loro presenza attiva, visto che hanno proposto loro riflessioni, è stata sottolineata da tutte le autorità presenti.

"Dobbiamo saper ascoltare e capire i nostri giovani, il loro ideale a voler conseguire quella che Kant definì la pace mondiale, la pace perpetua che si ottiene attraverso il diritto e la ragione e non attraverso le armi" ha detto il prefetto Sante Copponi. "La resistenza partigiana e della comunità ascolana – ha aggiunto – rappresenta la testimonianza di un grande ed eroico sacrificio, di un risveglio delle coscienze, della ritrovata speranza in un futuro fondato sulla fratellanza, solidarietà e giustizia sociale, valori fondamentali, universali, declinati poi nella carta costituzionale della nostra Repubblica, frutto di gesti di eroismo, coraggio, altruismo che hanno contrassegnato la vicenda di resistenza e di lotta antinazista in questo territorio".

Il consigliere della provincia Antonio Riccio ha sottolineato che "è più che doveroso ricordare in questi luoghi carichi di storia e di memoria collettiva le gesta di eroismo e di coraggio di quanti si immolarono, spesso giovanissimi, per sconfiggere definitivamente l’opposizione nazifascista e restituire un futuro di pace, dignità e sviluppo del nostro paese". "In questa città ci sono stati uomini, donne, giovani, ragazzi che hanno resistito e hanno voluto difendere il territorio dalle rappresaglie naziste. È una storia di giovani e di militari che in un momento di sbandamento non hanno abbandonato le loro caserme, non hanno abbandonato il loro presidio e hanno difeso questa città salendo infine a Colle San Marco".

Nel suo intervento, la presidente provinciale dell’Anpi Rita Forlini ha detto che "siamo in debito coi giovani perché stiamo consegnando loro un tempo di follia guerrafondaia che sta infrangendo i valori per i quali i giovani di allora si erano battuti con la loro stessa vita. Credo che le manifestazioni pacifiche che in questo momento stanno scuotendo l’Europa e l’Italia siano il segno di un risveglio delle coscienze di fronte al disastro umanitario che sta cercando di cancellare un popolo, quello palestinese, che sta travagliando la vita in Ucraina e negli altri 54 fronti di terra del nostro globo".

Peppe Ercoli