Cena al ponte di Cecco "Serata che coniuga l’arte, il vino e il cibo"

In occasione della mostra Prospettiva Van Orton, in corso fino al 7 gennaio 2024 nella duplice sede del Forte Malatesta e della Palazzina Azzurra, oggi e domani, verrà presentato il catalogo edito Rrose Sélavy, alla presenza degli artisti e dei curatori Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Berardinelli. Il programma al Forte Malatesta prevede oggi la presentazione del catalogo alle ore 18 in sala conferenze con ingresso gratuito per tutti i partecipanti. Subito dopo, su prenotazione e al costo di 10 euro, sarà possibile visitare la mostra accompagnati dai curatori e dai due artisti. Al termine, nella chiesa di Santa Maria del Lago, si potrà partecipare alla degustazione del gelato salato artigianale proposto dalla gelateria "Qui si gode". Il weekend proseguirà, domani nel giardino della Palazzina Azzurra con la presentazione del catalogo e si arricchirà martedì alle ore 18.15 con un laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni dal titolo "Creatività Rool Up". Il prossimo 27 agosto, poi, dalle ore 19, nella suggestiva cornice del Ponte di Cecco del Forte Malatesta, si svolgerà il primo evento gourmet, promosso dall’Associazione culturale Verticale d’Arte, in collaborazione con Identità Golose e il suo ideatore e curatore Paolo Marchi, e con il patrocinio del Comune di Ascoli. L’arte dei Van Orton, insieme all’architettura del Forte Malatesta e del ponte di Cecco, accompagnerà gli ospiti al momento conviviale, che vedrà protagonisti due celebri Executive Chef come Giacomo Costantini del Tetsu Han Restaurant di Ascoli e Guido Paternollo del Pellico 3 Milano, con l’intervento di David Vitelli di Mister Ok. Ad aprire la cena gourmet saranno Giacomo Costantini, che ha saputo reinterpretare e proporre la sua idea di cucina giapponese contemporanea, e David Vitelli, ambasciatore dei piatti della tradizione ascolana. Il viaggio all’insegna del gusto proseguirà con Guido Paternollo. Le quattro portate del cuoco milanese saranno accompagnate dai vini di alcune delle più prestigiose case vinicole italiane, da Velenosi Vini e Banfi a Montalcino, da Ceretto di Alba a Contadi Castaldi in Franciacorta. "Siamo felici di ospitare un’iniziativa che consente, dopo la recente riapertura del ponte di Cecco al pubblico, di promuovere ulteriormente un suggestivo scorcio della nostra città" ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. "L’evento sarà in grado di coniugare arte, cibo e vino, mettendo in dialogo alcuni attori del territorio, come Giacomo Costantini e David Vitelli, insieme a una delle architetture fortificate più affascinanti e fotografate dell’intera regione Marche, con l’arte culinaria dello chef Guido Paternollo in abbinamento ai vini delle maggiori case vinicole italiane".

Valerio Rosa